Под Воронежем 23-летний водитель погиб в ДТП с «Рено»

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Аннинском районе столкнулись «ГАЗ» и «Рено» с полуприцепом — 23-летний водитель отечественной машины погиб на месте. Авария произошла 22 июня около 19:18 на 331-м километре автодороги Р-298, когда молодой человек вылетел на «встречку» в запрещенном месте. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 23 июня.

По предварительным данным полиции, парень за рулем «ГАЗа» выехал на полосу встречного движения в зоне, где это запрещено правилами, и врезался в «Рено» с полуприцепом «НАРКО 23PP3». За рулем иномарки находился 42-летний белгородец.

22-летняя пассажирка «ГАЗа» и водитель «Рено» выжили, но получили травмы — обоих доставили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и точные причины смертельной аварии.

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