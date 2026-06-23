Бывшего полицейского под Воронежем будут судить за наркотики и превышение полномочий

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В Воронежской области будут судить бывшего полицейского из Таловского района. Его обвиняют сразу в двух преступлениях — хранении крупной партии наркотиков и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 23 июня.

По версии следствия, мужчина работал оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков в местном отделе полиции. В одном из заброшенных строений он нашел и приобрел наркотическое средство в крупном размере, после чего принес его в свой служебный кабинет и хранил там. При этом у него не было цели сбывать запрещенное вещество — он просто оставил его у себя.

Кроме того, бывший сотрудник знал, что другие люди тоже незаконно хранят наркотики, но не доложил об этом в дежурную часть и не предпринял никаких мер, чтобы пресечь нарушение. Следствие расценило это как превышение должностных полномочий. Сейчас уголовное дело передали в Таловский районный суд, где его рассмотрят по существу.

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