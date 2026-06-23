В Воронеже 39-летний водитель BMW сбил насмерть 60-летнюю женщину

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Воронеже водитель BMW X3 насмерть сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне «зебры». Трагедия произошла 22 июня в 20:47 у дома № 1 по улице Ворошилова — пенсионерка погибла на месте до приезда скорой. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 23 июня.

По предварительным данным полиции, 39-летний местный житель за рулем иномарки двигался со стороны Кольцовской в сторону Космонавтов. В этот момент женщина переходила проезжую часть справа налево по ходу движения иномарки, но делала это вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку — устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

За сутки в Воронежской области зарегистрировали 94 аварии. Как уточнили в ведомстве, в 9 ДТП пострадали 11 человек, а двое погибли.

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