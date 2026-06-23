СК России расследует уголовное дело о теракте после атаки на Воронеж 22 июня

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Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте после массированной атаки со стороны Украины на Воронеж 22 июня. Напомним, по официальным данным, есть пятеро погибших и десятки раненых среди мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, накануне украинские вооруженные формирования также нанесли ракетные удары по гражданским и промышленным объектам города. Уголовное дело возбуждено по п. «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Сейчас в Воронеже работают следователи и оперативные службы: они изымают вещественные доказательства и улики, которые помогут установить все обстоятельства преступления. В ближайшее время назначат судебные экспертизы. В СК подчеркнули, что дадут уголовно-правовую оценку действиям каждого причастного к атаке.

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