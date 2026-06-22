В Воронежской области коммунальное хозяйство заплатит 1,5 миллиона за загрязнение почв

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

ООО «Россошанские Коммунальные Системы» не смогло опротестовать в суде штраф в размере 1,5 миллиона, наложенный Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора. Нарушение инспекторы выявили еще в августе-сентябре 2021 года во время выездного обследования по сообщению СМИ об аварии на самотечном канализационном коллекторе очистных сооружений, эксплуатируемых предприятием.

На месте выяснилось, что сточные воды из системы ливневой канализации, проходя через перепускной поддорожный пенал, сбрасываются на рельеф местности в границах водоохранной зоны реки Сухая Россошь в городе Россошь Воронежской области.

Тогда компании выдали предписание об устранении выявленных нарушений, которое коммунальщики попытались оспорить в трёх судебных инстанциях, но везде проиграли.

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил требования Управления, а Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе, обязав компанию выплатить 1 512 000 рублей в полном объеме.