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НовостиОбщество22 июня 2026 15:56

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий назвал воздушную атаку 22 июня оскорблением памяти предков

Глава Воронежской митрополии обратился к жителям области после трагедии
Ирина КАЗАНИНА

После ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня к жителям области обратился митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Владыка назвал воздушное нападение оскорблением памяти наших предков, в годы войны плечом к плечу с украинскими братьями защищавшими общую страну.

- Сегодня, когда наша страна с глубокой скорбью воспоминает 85-летие начала Великой Отечественной войны, враждебные силы неонацизма продолжают агрессивные действия своих предшественников. На наш мирный Воронеж совершено воздушное нападение. Есть пострадавшие, имеются разрушения. Молюсь о скорейшем выздоровлении раненых, приношу искренние соболезнования всем пострадавшим.

Всесильный Господь, даровавший нашему народу Великую Победу, и ныне да расточит и низложит смертоносную гордыню врагов Святой Руси.

Благословение Божие и покров Пресвятой Владычицы Богородицы да пребудет со всеми нами! – отметил Владыка Леонтий.