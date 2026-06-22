Жительница Воронежа отдала мошенникам 2,6 миллиона после СМС-сообщения

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

68-летняя жительница Воронежа стала жертвой телефонных мошенников. Женщина сообщила в полицию, что 18 июня на мобильный телефон ей поступило смс-сообщение с предложением вступить в общедомовой чат, перейдя по ссылке. Нажав на ссылку, горожанка получила новое СМС с сообщением о взломе портала «Госуслуг» и указанием связаться по телефону, указанному в сообщении, если это не она.

Напуганная женщина позвонила по указанному телефону, где ей ответил лжеследователь. Узнав о ситуации, он перевёл звонок на «лжесотрудника ФСБ», который сообщил, что все денежные средства необходимо задекларировать в «ЦБ РФ» через инкассатора, который приедет за ними.

Позже потерпевшая встретилась с незнакомой девушкой на улице Луговая Новой Усмани и передала ей 1 409 870 рублей из своих личных сбережений.

Но и на этом мошенники не успокоились. На следующий день они потребовали передать все денежные средства, и тогда на улице Авиастроителей женщина передала курьеру ещё 1 200 000 рублей.

Таким образом, гражданка лишилась 2 609 870 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Всего за минувшие сутки от мошенников пострадали шесть жителей Воронежской области. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около трех миллионов рублей.