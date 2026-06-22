В регионе «Единая Россия» провела памятные акции ко Дню памяти и скорби

Фото пресс-службы ВРО ВПП Единая Россия

Основной площадкой стала площадь Победы в Воронеже. Здесь в ночь с 21 на 22 июня активисты «Единой России», «Молодой Гвардии», «Волонтеры Победы», Народного Фронта и Молодежки Народного Фронта, представители регионального филиала фонда «Защитники Отечества», участники СВО, депутаты «Единой России» провели традиционные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». К акциям также присоединилась Нотариальная палата Воронежской области.

В этом году волонтеры из 12,5 тысяч свечей создали инсталляцию мемориала «Чижовский плацдарм» и надпись «Помним».

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Елизавета Титова отметила, что «Чижовский плацдарм» был выбран не случайно. Это крупнейший мемориальный комплекс в Воронеже, посвященный советским воинам. Здесь, в братской могиле, покоятся останки более 15 тысяч защитников города. В годы Великой Отечественной войны это стратегическое возвышение на правом берегу реки Воронеж стало ареной ожесточенных боев.

«Эти акции направлены на сохранение памяти о предках, на то, чтобы каждый человек почувствовал сопричастность к великой истории нашей Родины»,- подчеркнула Елизавета Титова.

Также, по традиции, 22 июня в 4 часа утра активисты зажгли свечи в память о павших воинах времен Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу. В акции участвовали депутаты Воронежской областной Думы от «Единой России»- участник СВО Сергей Тириченко и региональный координатор партпроекта «Историческая память» Наталья Рачинская.

«Для каждого из нас этот день навсегда останется днем скорби и благодарности. Он напоминает нам о суровой цене Победы, о судьбах миллионов соотечественников, прошедших через тяжелейшие испытания и утраты. Зажигая свечи, мы отдаем дань уважения павшим героям и склоняем головы перед их бессмертным подвигом. Память о них живет в наших сердцах, и мы сохраним ее для будущих поколений»,- сказал Сергей Тириченко.

Памятные акции партия провела во всех районах области.