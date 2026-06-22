В День памяти и скорби сотрудники «Воронежэнерго» почтили память павших

Фото пресс-служба филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Большинство воронежских энергетиков в первые же дни Великой Отечественной войны отправилось на фронт. Многие погибли, защищая Родину, а те, кто вернулся в Воронеж, в основном продолжили трудиться в сфере энергетики, восстанавливая разрушенный город. Шестеро из них награждены орденом Красной Звезды, двое – орденом Отечественной войны II степени. На мемориале героям-энергетикам в Туле запечатлены имена Бориса Жеронкина, Афанасия Донских, Ивана Тютина.

Иван Тютин служил связистом-радистом и обеспечивал бесперебойную связь на фронте. Несколько раз был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени за то, что, несмотря на полученное ранение, продолжал устранять повреждения на линии связи. После войны он продолжал работать в энергетике и в 1969 году стал начальником службы подстанций Северных электрических сетей «Воронежэнерго».

Гений Кривенышев отправился на фронт в 17 лет, участвовал в форсировании Северского Донца и боях на подступах к Днепру, был тяжело ранен. Профессию энергетика получил уже после войны. Даниил Куцыгин, до войны несколько лет возглавлявший Воронежскую городскую электростанцию, погиб в боях за Воронеж.