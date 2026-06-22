Госавтоинспекторы помогли воронежскому пенсионеру, у которого заглох автомобиль

Фото ГУ МВД по области

Во время патрулирования территории поселка городского типа Подгоренский Воронежской области госавтоинспекторы заметили стоящий на обочине улицы Есенина автомобиль «ВАЗ» с аварийной сигнализацией. Рядом с машиной находился взволнованный пожилой мужчина.

Сотрудники ДПС поинтересовались у пенсионера причиной остановки. 88-летний водитель пояснил, что у него неожиданно заглох автомобиль и больше не заводится.

Полицейские с помощью патрульного автомобиля отбуксировали на тросе несправный ВАЗ до дома его владельца.

Мужчина от всей души поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь на дороге.

В полиции напомнили, что случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) можно попросить о помощи по единому номеру «112». Также вы можете обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.