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НовостиОбщество22 июня 2026 12:22

Госавтоинспекторы помогли воронежскому пенсионеру, у которого заглох автомобиль

Мужчина попал в беду в поселке Подгоренский
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Во время патрулирования территории поселка городского типа Подгоренский Воронежской области госавтоинспекторы заметили стоящий на обочине улицы Есенина автомобиль «ВАЗ» с аварийной сигнализацией. Рядом с машиной находился взволнованный пожилой мужчина.

Сотрудники ДПС поинтересовались у пенсионера причиной остановки. 88-летний водитель пояснил, что у него неожиданно заглох автомобиль и больше не заводится.

Полицейские с помощью патрульного автомобиля отбуксировали на тросе несправный ВАЗ до дома его владельца.

Мужчина от всей души поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь на дороге.

В полиции напомнили, что случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) можно попросить о помощи по единому номеру «112». Также вы можете обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.