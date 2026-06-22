Почетный гражданин Воронежа Юрий Анохин отмечает 70-летие

Фото из канала Сергея Петрина в мессенджере МАХ

22 июня 2026 года Почетному гражданину Воронежа Юрию Анохину исполнилось 70 лет. С юбилеем Юрия Михайловича поздравил мэр Сергей Петрин.

Свой трудовой путь Анохин начал 1983 году следователем в Центральном РОВД. На его счету десятки операций по обезвреживанию опасных преступников, работа по обеспечению безопасности на Кавказе. В 2000-х годах он участвовал в боевых действиях в Чечне, вызволял из плена российских солдат и офицеров. Получив три тяжелые контузии и ранения, он не покинул поле боя.

За мужество и героизм при ликвидации незаконных формирований в Северо-Кавказском регионе Юрию Михайловичу первому из воронежцев указом Президента было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он также награжден орденами Мужества, нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «За отличие в службе» и многими другими. Сейчас Анохин ведет активную общественную работу, дважды избирался депутатом Воронежской областной Думы.