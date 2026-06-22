В мае в Воронежской области на 30% подешевели огурцы и снизилась аренда однокомантных квартир

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В мае 2026 года по сравнению с апрелем в Воронежской области продукты подешевели на 1,4%, сообщил Воронежстат данные ежемесячного мониторинга.

Больше всего снизились цены на свежие помидоры и огурцы - на 38,5% и 30,3% соответственно. Куриные яйца, свежие грибы, картофель, сладкий перец и апельсины подешевели - на 6,7-12,6%. Зато подорожали печенье, репчатый лук, белокочанная капуста, свекла, груши и лимоны - на 5,2-19,5%.

Промышленные товары в мае по сравнению с предыдущим месяцем подорожали на 0,4%. В частности, домашняя обувь для взрослых, детские бумажные подгузники, смартфоны, бытовые плиты и шампуни стали дороже на 4,2-7,4. А подешевели металлочерепица, спортивные костюмы для взрослых, женские эластичные колготки, утепленные комбинезоны для детей и свежесрезанные цветы - на 3,8-6,2%. Из лекарств сильно подорожали мирамистин, пероксид водорода, ренгалин и нафазолин - на 3,7-5,5%. Снизилась цена на амброксол, цетиризин, меновазин и римантадин - на 1,5-3,1%.

Цены и тарифы на услуги тоже увеличились - на 0,6%. В частности, повысилась плата за пользование общественным туалетом, изготовление цветных фотографий, проезд в скорых поездах, услуги организаторов торжеств, нань, стоимость билетов в музеи и на выставки - на 4,7-8,8%. Но снизилась стоимость аренды однокомнатной квартиры и экскурсионных туров по России - на 0,6-2,9%.