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НовостиОбщество22 июня 2026 9:53

Больше 360 тысяч объектов недвижимости оформили воронежцы по «дачной амнистии»

Из них 16,5 тысяч за последние два года
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

В этом году исполняется 20 лет с момента начала действия «дачной амнистии» в России. Она вступила в силу 1 сентября 2006 года, в теперь продлена до 1 марта 2031 года. Этот механизм помогает узаконить жилые и хозяйственные постройки без разрешений на строительство.

За 20 лет действия «дачной амнистии» на территории Воронежской области оформлено больше 360 тысяч объектов недвижимости, в том числе 16,5 тысяч за последние два года.

По словам руководителя воронежского управления Росреестра Елены Перегудовой, наибольший поток обращений за услугой наблюдался в первые годы после выхода документа. Однако и сейчас обращений достаточно много.

Напомним, «дачная амнистия» позволяет гражданам оформить собственность на дом или дачу, на участке для индивидуального жилищного строительства, садоводства или личного подсобного хозяйства в упрощенном порядке.