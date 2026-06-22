Больше 360 тысяч объектов недвижимости оформили воронежцы по «дачной амнистии»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В этом году исполняется 20 лет с момента начала действия «дачной амнистии» в России. Она вступила в силу 1 сентября 2006 года, в теперь продлена до 1 марта 2031 года. Этот механизм помогает узаконить жилые и хозяйственные постройки без разрешений на строительство.

За 20 лет действия «дачной амнистии» на территории Воронежской области оформлено больше 360 тысяч объектов недвижимости, в том числе 16,5 тысяч за последние два года.

По словам руководителя воронежского управления Росреестра Елены Перегудовой, наибольший поток обращений за услугой наблюдался в первые годы после выхода документа. Однако и сейчас обращений достаточно много.

Напомним, «дачная амнистия» позволяет гражданам оформить собственность на дом или дачу, на участке для индивидуального жилищного строительства, садоводства или личного подсобного хозяйства в упрощенном порядке.