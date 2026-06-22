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НовостиОбщество22 июня 2026 8:41

Медику из Воронежа президент присвоил звание заслуженного врача

Звания удостоена Надежда Левтеева
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В День медицинского работника врач ультразвуковой диагностики воронежской больницы «РЖД Медицина» Надежда Левтеева удостоена высокого звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ о награждении государственными наградами Президент России Владимир Путин подписал 21 июня, документ опубликовали на сайте главы государства.

Надежда Левтеева окончила лечебный факультет Воронежской медакадемии имени Бурденко, стаж работы Надежды Ивановны в сфере здравоохранения более 30 лет.

Ранее VRN.KP.RU писал, что президентских наград также удостоены три чиновника и глава воронежского водоканала, а жительнице Воронежской области присвоено звание «Мать-героиня».

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