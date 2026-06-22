Под Воронежем погиб водитель врезавшегося в фуру «Хендэ Гетц»

фото ГАИ Воронежской области

Смертельная авария произошла ночью 21 июня в Новоусманском районе Воронежской области.

Примерно в 23.00 на 523-м километре автодороги «М-4 «Дон», по предварительным данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель автомобиля «Хендэ Гетц» врезался в стоящий в запрещенном месте грузовик «ДАФ» с прицепом.

Водитель легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда «скорой».

За 21 июня в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 47 ДТП, в них кроме погибшего пострадали четыре человека.