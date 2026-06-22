Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 22 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Коммунальшики готовят теплоцентрали и котельные к осенне-зимним холодам. Работы по ремонту и профилактике ведут во всех районах города. Подключать водонагреватели с 22 июня придется жителям более двух сотен домов. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на этой неделе.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 23 июня по 06 июля

п. Серафимовича, 14.

С 25 июня по 7 июля

ул. Землячки, 33а кв.1, 33б кв.1, кв.3, 35а кв.1, 37, 37а, 43;

ул. Артамонова, 28/1.

С 26 июня по 8 июля

ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в;

ул. Лесной массив, 6.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 23 по 30 июня

ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 28, 33;

ул. Димитрова, 102, 137;

ул. Обручева, 16;

ул. Ржевская, 9, 9а.

С 26 июня по 2 июля

ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17;

ул. Дубянского, 1, 12;

ул. Майская, 2, 3а, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 22 июня по 3 июля

Московский пр., 120, 122, 124.

С 24 июня по 3 июля

п. Здоровья, 88а.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 23 по 30 июня

ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168р, 168с, 168у;

ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 26б, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в, 17;

ул. Междуреченская 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и.

С 23 июня по 2 июля

ул. Берег реки Дон, 29е, 29в.

С 26 июня по 2 июля

ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

пр. Патриотов, 1, 2, 2а, 3е, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.