Воронежцам продлили предупреждение по грозе и граду на 22 июня

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Воронежская область задержалась в зоне желтой опасности по погоде. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра по ЦФО.

Синоптики предупреждают о грозах - они ожидаются местами по области до 18 часов вечера понедельника, 22 июня. Грозы будут сопровождаться порывами ветра до 15-17 метров в секунду. А в отдельных районах Воронежской области ожидается град.

Температура воздуха в понедельник до 25-27 градусов тепла.

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