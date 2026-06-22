Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 6:06

Воронежцам продлили предупреждение по грозе и граду на 22 июня

Регион находится в зоне желтой погодной опасности
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежская область задержалась в зоне желтой опасности по погоде. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра по ЦФО.

Синоптики предупреждают о грозах - они ожидаются местами по области до 18 часов вечера понедельника, 22 июня. Грозы будут сопровождаться порывами ветра до 15-17 метров в секунду. А в отдельных районах Воронежской области ожидается град.

Температура воздуха в понедельник до 25-27 градусов тепла.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.