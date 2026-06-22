Выступавший в КХЛ хоккеист перешел в воронежский «Буран»

Фото из соцсетей ХК "Буран" (Воронеж).

Защитник Ислам Гайнуллин перешел из нижнекамского «Нефтехимика» в «Буран». Уроженец Казани сезоне-2023/24 дебютировал в составе «Нефтехимика» в КХЛ (36 матчей), а также защищал цвета ижевской «Ижстали» (ВХЛ). В сезоне-2024/25 в КХЛ сыграл четыре матча, за клуб из столицы Удмуртии – 48.

В прошлой кампании в составе кирово-чепецкой «Олимпии» (ВХЛ) провел 41 матч и набрал восемь очков (3+5).

Напомним, что сезон-2025/26 стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

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