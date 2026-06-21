Нарушение сна, раздражительность и тревога: воронежцам назвали симптомы гаджетозависимости

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Современную жизнь трудно представить без смартфонов, планшетов и компьютеров. Они помогают работать, учиться, общаться и отдыхать. Однако чрезмерное увлечение цифровыми устройствами может привести к формированию гаджетозависимости - состояния, при котором человек испытывает постоянную потребность пользоваться электронными устройствами и испытывает дискомфорт при отсутствии доступа к ним.

Гаджетозависимость и ее признаки

При гаджетозависимости человек постоянно проверяет уведомления, проводит в интернете больше времени, чем планировал, теряет интерес к реальному общению и другим видам деятельности. Особенно уязвимы дети и подростки, чья психика еще находится в стадии формирования.

О наличии проблемы могут свидетельствовать следующие симптомы:

- постоянное желание проверять телефон без необходимости;

- раздражительность и тревога при отсутствии доступа к интернету;

- снижение концентрации внимания;

- нарушение сна;

- ухудшение успеваемости или работоспособности;

- сокращение времени живого общения с близкими;

- отказ от хобби, спорта и других занятий ради экранного времени.

Если подобные признаки сохраняются длительное время, стоит задуматься о пересмотре цифровых привычек.

Чем опасна чрезмерная увлеченность гаджетами?

Чрезмерное использование электронных устройств может привести к различным последствиям.

Для физического здоровья:

- ухудшение зрения;

- нарушение осанки;

- боли в шее и спине;

- недостаток физической активности;

- проблемы со сном из-за воздействия синего света экранов.

Для психического здоровья:

- повышенная тревожность;

- эмоциональное выгорание;

- снижение стрессоустойчивости;

- зависимость от социальных сетей и одобрения окружающих.

Для социальной жизни:

- трудности в общении;

- конфликты в семье;

- снижение качества межличностных отношений;

- чувство одиночества, несмотря на постоянное пребывание онлайн.

Профилактика гаджетозависимости у детей

Профилактические меры наиболее эффективны, если они становятся частью семейного уклада. Дети копируют поведение взрослых. Если родители постоянно проводят время со смартфоном в руках, ребенку будет сложно понять необходимость ограничений.

Установление разумных правил. Важно заранее определить допустимое время использования гаджетов, периоды без экранов (например, во время еды и перед сном), возрастные ограничения на контент. Правила должны быть понятными и последовательными.

Развитие альтернативных интересов. Спорт, творчество, чтение, настольные игры и прогулки помогают ребенку получать яркие эмоции без цифровых устройств.

Организация семейного досуга. Совместные поездки, прогулки и разговоры укрепляют эмоциональную связь между членами семьи и уменьшают потребность ребенка искать развлечения исключительно в интернете.

Контроль качества контента. Важно не только ограничивать время использования гаджетов, но и интересоваться тем, что именно смотрит и читает ребенок.

Профилактика гаджетозависимости у взрослых

Взрослые также подвержены цифровой зависимости, особенно в условиях удаленной работы и постоянного информационного потока.

Контроль экранного времени. Полезно отслеживать, сколько времени ежедневно уходит на социальные сети, мессенджеры и просмотр новостей. Многие смартфоны имеют встроенные инструменты мониторинга активности.

Цифровые паузы. Рекомендуется регулярно устраивать периоды без гаджетов: утром после пробуждения, во время приема пищи, за час до сна, во время общения с близкими.

Отключение лишних уведомлений. Постоянные сигналы смартфона отвлекают внимание и формируют привычку бесконечно проверять устройство. Оставлять стоит только действительно важные уведомления.

Соблюдение режима сна. Использование гаджетов перед сном может ухудшать качество отдыха. Желательно отказаться от экранов за 1–2 часа до ночного сна.

Активный образ жизни. Физическая активность помогает снизить уровень стресса и уменьшает потребность в бесконтрольном потреблении цифрового контента.

- Если человек не может самостоятельно сократить время использования гаджетов, испытывает сильную тревогу без доступа к устройству или зависимость приводит к серьезным проблемам в учебе, работе и отношениях, стоит обратиться за консультацией к психологу. Раннее выявление проблемы позволяет быстрее восстановить здоровый баланс между цифровой и реальной жизнью, - отметили специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».