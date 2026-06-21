В двух районах Воронежской области завыли сирены 21 июня поздним вечером

21 июня в 23:24 завыли сирены в Бутурлиновском районе. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

21 июня в 23:24 завыли сирены в Бутурлиновском районе. Над муниципалитетом объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. А в 23:30 аналогичный режим объявили в Россошанском районе.

- Зайдите в помещение, отойдите от окон, - советует глава региона.

Тем, кто увидел БпЛА, следует уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

Напомним, что сегодня над Воронежской областью объявляли ракетную опасность – режим действовал с 17:51 до 18:01. А режим атаки дронов действует с 22:51.

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