Ракетную опасность объявляли над Воронежской областью 21 июня

В 17:51 21 июня в Воронежской области объявляли ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 17:51 21 июня в Воронежской области объявляли ракетную опасность. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев.

Чиновник призывал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. А тем, кто находился на улице, советовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Но уже через десять минут – в 18:01 – режим отменили.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, за ночь и утро 20 июня силами ПВО уничтожено восемь беспилотников на подлете к городу. Последние два аппарата были сбиты днем.

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