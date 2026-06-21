До +29 градусов потеплеет в Воронежской области в начале грядущей недели

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
22 июня в Воронежской области воздух прогреется до +29 градусов. Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью по области будет от +9 до +14 градусов, днем станет куда теплее – от +24 до +29 градусов.
В Воронеже ночью будет +12+14 градусов, днем синоптики предрекают жаркую погоду – от +26 до +28 градусов.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.