Условный срок за оскорбление сотрудника полиции получил воронежец

В соответствии с ч.1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ фигурант признан виновным. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что ночью 7 декабря 2025 года на одной из улиц села Петропавловка сотрудники ГИБДД остановили машину под управлением местной жительницы, у которой не было прав. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского Следкома.

В этот момент сидевший на пассажирском сиденье 46-летний житель Петропавловского района публично оскорбил автоинспектора, пригрозив ему применением насилия.

В соответствии с ч.1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ фигурант признан виновным. Ему назначено 20 месяцев лишения свободы условно со штрафом.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.