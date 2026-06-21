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НовостиОбщество21 июня 2026 10:00

Семь утят без матери нашли на левом берегу Воронежа

Сироток разместили на частном пруду у одного из активистов
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей центра помощи диким животным «Сердце леса».

Фото из соцсетей центра помощи диким животным «Сердце леса».

Волонтеры спасли оставшихся без матери утят в Воронеже. Информация об этом размещена в соцсетях центра помощи диким животным «Сердце леса».

Как уточнили общественники, утят нашли неподалеку от Ленинского проспекта, 174п. Семь крохотных водоплавающих находились без взрослой утки. Сейчас их отдали приемной матери. Пушистые комочки плавают на частном пруду у одного из активистов.

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