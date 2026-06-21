Воронежский «Кристалл-МЭЗТ» сыграет в Кубке России с белгородским «Салютом»

Любительский «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска Воронежской области узнал соперника по первому раунду Пути регионов в Кубке России-2026/27 по футболу.

Действующий чемпион первенства СФФ «Центр» примет на своем поле выступающий во втором дивизионе в лиге Б белгородский «Салют». Победитель матча, который состоится 29 июля, во втором раунде встретится с курским «Авангардом».

Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка России клуб из Борисоглебска изрядно пошумел, выбив из турнира трех соперников: любительский саранский «Шумбрат» (3:1) и двух профессионалов – владимирский «Муром» (3:2) и тамбовский «Спартак» (1:0). Завершили воронежцы выступление в четвертом раунде, уступив легендарному столичному «Торпедо» (1:3).

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