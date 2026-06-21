Восемь крымских поездов, проходящих через Воронежскую область, задержались в пути

По состоянию на 12:00 21 июня задерживаются сразу восемь крымских поездов, следующих через Воронеж. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 12:00 21 июня задерживаются сразу восемь крымских поездов, следующих через Воронеж. По дороге в Крым от графика отстают рейсы:

№№ 7 Санкт-Петербург – Керчь, 28 Москва – Симферополь, 92 Москва – Севастополь, 173 Москва – Керчь, 179 Санкт-Петербург – Симферополь и 463 Москва – Феодосия.

В обратном направлении задерживаются два поезда - №№ 68 Керчь – Москва и 98 Керчь – Москва.

Время отставания от графика колеблется от полутора до восьми часов.

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