Жители воронежского села Гремячье опасаются атаки лисят

Лисята чуть ли не каждый вечер бегают по участку. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Гремячье Хохольского района Воронежской области в одном из заброшенных домов поселилось семейство лис. Местные жители поделились опасениями в социальных сетях.

Живущий неподалеку от заброшки мужчина сообщил, что лисята чуть ли не каждый вечер бегают по участку. При этом, селянин переживает за детей, так как животное в теории может проявить агрессию и укусить.

Тем временем, в селе Терновое Острогожского района активизировались куда более безобидные для людей зайцы. Они то и дело снуют по огородам, пощипывая едва завязавшиеся тыквы и кабачки.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в селе Боево Каширского района Воронежской области в заброшенном доме поселилась семья лис.

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