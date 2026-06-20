Губернатор Гусев объявил об отбое опасности БПЛА в Воронежской области

Вечером 20 июня губернатор Александр Гусев сообщил в официальном канале МАХ об отмене режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона. К этому моменту силы ПВО уничтожили на подлете к Воронежу еще два БПЛА. Общее число сбитых за ночь и утро беспилотников достигло восьми.

По уточненным данным, в результате падения обломков сбитого дрона в пригороде Воронежа ранение получила девочка 2012 года рождения. Ее жизни ничего не угрожает, однако в течение нескольких часов она останется под наблюдением врачей в стационаре. По предварительной информации властей, других пострадавших и разрушений нет.

Напомним, утром в городе звучали сирены, однако режим непосредственной угрозы удара по Воронежу был отменен ранее. Ситуация находится на контроле оперативных служб.