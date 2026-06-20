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НовостиПроисшествия20 июня 2026 14:12

При атаке БПЛА в пригороде Воронежа ранена девочка

Она находится в стационаре
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 20 июня в результате падения обломков сбитого беспилотника в пригороде Воронежа ранение получила девочка 2012 года рождения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном канале МАХ.

Он уточнил, что по данным медиков, жизни ребенка ничего не угрожает, но в течение нескольких часов она останется под наблюдением в стационаре.

Других пострадавших, по предварительным данным, нет, разрушений также не зафиксировано.

Напомним, всего за ночь и утро 20 июня силами ПВО уничтожено восемь беспилотников на подлете к городу. Последние два аппарата были сбиты днем.