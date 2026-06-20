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НовостиОбщество20 июня 2026 11:52

В Воронежских Лисках в торговом центре продавали энергетики через вендинговый аппарат

Возбуждено дело за нарушение запрета продажи
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Лискинская межрайонная прокуратура выявила нарушение запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Проверка показала, что в здании торгового центра через вендинговый аппарат реализовывались тонизирующие напитки без идентификации возраста покупателя. Об этом 19 июня рассказали в надзорном ведомстве.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по ст. 14.16.1 КоАП РФ (нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним). Материалы направлены для рассмотрения в министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.

Напомним, законом установлен запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет, продавец обязан отказать при сомнениях в возрасте покупателя.