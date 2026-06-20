Воронежцев предупредили о грозе и граде 21 июня

Фото из архива КП

В Воронежской области на 21 июня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за непогоды. Об этом сообщается на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются грозы — период предупреждения действует до 18:00 21 июня. В отдельных районах возможен град (с 06:00 до 18:00 21 июня).

При грозах порывы ветра могут достигать 15–17 м/с. П предупреждение действует с 18:00 20 июня до 18:00 21 июня.

Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными: во время грозы и града лучше оставаться в помещении, не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями.