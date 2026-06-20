Облсуд оставил под стражей «черного кредитора» из Воронежа

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Воронежский областной суд отклонил апелляционные жалобы защиты Дмитрия Наумоваского, фигуранта дела о мошенничествах с недвижимостью. Постановления Ленинского райсуда о продлении ареста и отказе в приостановлении дела признаны законными.

По версии следствия, в 2014–2018 годах обвиняемый под видом помощи в кредитах лишал воронежцев жилья. Ему вменяют 34 эпизода, включая 25 фактов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию средств. Общий ущерб оценивается примерно в 66 млн рублей. Срок содержания под стражей продлен до 22 июля.

Ранее защита настаивала на отмене меры пресечения из-за заключения контракта с Минобороны, но суд счел доводы необоснованными.

Напомним, Дмитрий Наумовский выдавал займы под залог недвижимости, обещая воронежцам «обратный выкуп». Из-за высоких процентов по кредиту заемщики быстро погружались в огромные долги. Кредитор подавал в суд иски «об обращении взыскания на заложенное имущество» и выигрывал их, поскольку все происходило в рамках добровольного соглашения. В результате люди оказывались без жилья.