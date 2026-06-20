ПВО сбила еще два вражеских дрона на подлете к Воронежу

Фото из архива КП

Губернатор Воронежской области в мессенджере МАХ сообщил об отмене режима непосредственной опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в областном центре. Сообщение появилось в 10:47 20 июня.

По данным оперативного штаба, дежурными силами противовоздушной обороны на подлете к городу были обнаружены и уничтожены еще два БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Всего за ночь и утро было уничтожено в регионе 6 беспилотников.

При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Жителей призывают сохранять бдительность.