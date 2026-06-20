Следующие через Воронеж поезда «Таврия» изменят маршрут из-за закрытия участка в Крыму

Фото из архива КП

Жителей Воронежской области, которые планировали 20 июня отправиться в Крым поездами «Таврия», предупредили об изменении маршрута. Из-за временного закрытия участка Крымской железной дороги все составы, следующие в Крым и обратно через воронежский узел, будут прибывать и отправляться со станции Керчь-Южная.

Ограничения затронут восемь рейсов. Однако далее поезд не проследует до Симферополя, Севастополя и Феодосии. Для доставки пассажиров до этих городов организованы автобусные рейсы.

Автобусы будут ждать на привокзальных площадях в Керчи, посадка начнется за час до прибытия поезда. Кроме того, сесть в автобусы можно будет на промежуточных станциях: Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и Бахчисарай. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями и уточнять время отправления у перевозчиков.