В Воронеже воют сирены из-за угрозы удара БПЛА

Фото из архива КП

Утром в субботу, 20 июня, в 9:03 в Воронеже заработали сирены системы оповещения. Губернатор Александр Гусев объявил тревогу в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов.

Глава региона в своем канале в МАХ призвал жителей незамедлительно зайти в помещения, отойти от окон и сохранять спокойствие. При визуальном обнаружении БПЛА он рекомендовал покинуть зону видимости дрона и незамедлительно сообщить о происшествии по телефону 112.

Напомним, минувшей ночью и утром дежурные силы ПВО уже уничтожили четыре беспилотника на подлете к Воронежу и в районах области. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Ситуация остается на контроле оперативных служб.