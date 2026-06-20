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НовостиПроисшествия20 июня 2026 6:03

Еще один беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении еще одного БПЛА утром 20 июня
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром субботы, 20 июня, дежурные силы ПВО обнаружили и ликвидировали еще один вражеский беспилотник прямо на подлете к Воронежу. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Александр Гусев в 8.35.

Таким образом, за минувшую ночь и утро в небе над регионом уничтожено уже четыре беспилотных летательных аппарата. Ранее глава области информировал о трех сбитых дронах в районах Воронежской области.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА, введенный поздним вечером 19 июня, сохраняется на всей территории региона до сих пор.