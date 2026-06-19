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НовостиОбщество19 июня 2026 17:40

Душевная щедрость, чуткость и отзывчивость: в Воронеже чествовали медработников

В Воронеже с профессиональным праздником поздравили медиков поликлиники №10
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

В преддверии Дня медработника, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня, в городской поликлинике №10 состоялось торжественное собрание коллектива, где чествовали лучших представителей сообщества.

Мероприятие прошло в формате поздравлений с предстоящим праздником и награждения сотрудников поликлиники благодарственными письмами управы Ленинского района.

- Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи, а главное – душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины, - обратилась к присутствующим заместитель главы района по социальным вопросам Евгения Демченко.

В церемонии награждения приняли участие представители депутатского корпуса, а также кандидат медицинских наук Валерий Данилов. Почетные гости наградили лучших представителей профессии за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения Воронежа.