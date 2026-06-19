Воронежцев пригласили на бесплатные концерты уличного фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Черноземья продолжается фестиваль «Воронеж - это мы!» (0+). В субботу, 20 июня, послушать музыку и позаниматься спортом можно будет бесплатно в зеленых зонах города. Программа стартует в 18.00.

В парке «Орленок» в шесть вечера в разных локациях запланированы концерт, открытый урок по тхэквондо ВТФ, мастер-класс по фехтованию, тренажерный марафон. А в 19.00 -танцевальный марафон (сцена).

В «Алых парусах» - концерт, занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с участием автогородка «Островок безопасности», открытый урок по тхэквондо ВТФ, мастер-классы по настольному теннису и баскетболу.

В парке «Танаис» - концертная программа, мастер-класс по фехтованию на колясках, тренажерный марафон.

На площади Победы у фонтана - концерт ансамбля казачьей песни «Станица».

На Петровской набережной - мастер-классы по пляжному футболу и волейболу, а также тренировка по йоге.

На Адмиралтейской площади в 18.00 - танцевальная программа «Русский хит», а в 19.00 - площадный киномарафон.

В парке «Дельфин» - театральный выходной: показ спектаклей «Теремок», «Звонок». А в амфитеатре - концертная программа.

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