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НовостиОбщество19 июня 2026 15:43

Воронежцев предупредили о грозе 20 июня

Регион вошел в зону желтой опасности по погоде
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики прогнозируют непогоду в Воронежской области на 20 июня. Регион вошел в зону желтой опасности. По данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, в субботу местами по области ожидаются грозы, период предупреждения - с шести утра и до шести вечера.

По данным Воронежского гидрометцентра, днем в областном центре кратковременный дождь, при грозе порывы ветра будут достигать до 15-17 метров в секунду. Температура днем 21-23°.

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