Один воронежец продал другому мифические микросхемы за 23 тыс руб

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Воронежец пришел в полицию, когда не смог вернуть деньги за покупку. Мужчина через интернет-сервис заказал микросхемы и перевел продавцу более 23 тыс рублей. Товар не пришел, а связь с продавцом оборвалась. Потерпевший полгода пытался вернуть деньги, но безуспешно.

Воронежские оперативники установили личность подозреваемого в онлайн-мошенничестве. 45-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

- Будьте бдительны при покупках в сети. Никогда не переводите деньги частным лицам. Легальные магазины используют расчетные счета организаций или ИП, - предупредили в ГУ МВД России по Воронежской области.