Убирает боль и помогает быстрее восстановиться: для чего воронежские онкологи используют блокаду

Фото: Воронежский областной онкоцентр.

Во время лечения онкологические пациенты испытывают немало дискомфорта и боли. И это напрямую влияет на качество жизни, на физическое и психическое состояние больного. Так, до 60 % пациенток после удаления опухоли молочной железы сталкиваются с постоянной послеоперационной болью, причем у каждой четвертой она носит умеренный или выраженный характер, что:

- ухудшает самочувствие в раннем послеоперационном периоде;

- замедляет функциональное восстановление;

- повышает риск формирования хронического состояния - постмастэктомического болевого синдрома (ПМБС).

Однако, как рассказали специалисты Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, есть способ избежать вышеперечисленных последствий - миофасциальные блокады. Это высоко эффективная методика обезболивания во время операций по удалению злокачественных образований молочной железы.

Зачем нужна блокада?

Предотвращение, контроль и купирование боли в период от начала хирургического вмешательства до его завершения, а также в раннем послеоперационном периоде - важнейшая задача анестезиологов онкоцентра. В медучреждении ежегодно выполняется около 1500 радикальных операций на молочной железе, в том числе онкопластических.

Суть подхода - комплексное обезболивание с блокадой нервов. Благодаря этому пациенты не испытывают боль, а восстановление проходит комфортнее и эффективнее.

Как выполняют процедуру?

Процедуры делают под контролем УЗИ: так врачи точно видят, куда вводят иглу, - и это гарантирует безопасность. В качестве обезболивающего используют ропивакаин (дозировка подбирается индивидуально).

При необходимости врачи сочетают несколько видов блокад - сразу или с небольшим интервалом.

Какие блокады бывают?

- блокады грудных нервов (PECS);

- блокады передней зубчатой мышцы (SAPB);

- блокады мышц, выпрямляющих позвоночник (ESPB).

К сожалению, эта методика сложная и редко используется в медицинских учреждениях страны. Ежегодно специалисты Воронежского областного онкоцентра выполняют около 1 000 грудных блокад и до 2 500 миофасциальных блоков при разных онкологических операциях.

- Благодаря новым методам пациенты быстрее восстанавливаются, сокращают время реабилитации и получают лучший прогноз лечения, - отметили специалисты.