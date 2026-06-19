3,5 килограмма наркотиков нашли в «Тойоте» под Воронежем

Фото пресс-службы региональной полиции.

На 481 километре трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе сотрудники ГАИ остановили «Тойоту Королла», которой управлял 27-летний иностранец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В багажнике под пластиковой защитой стражи порядка обнаружили 13 свертков, в которых находились почти 3,5 килограмма метадона. Фигурант признался, что трудился под руководством диспетчера. Он перевозил оптовые партии наркотиков по территории России для дальнейшей организации тайников-закладок. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленник находится в изоляторе.

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