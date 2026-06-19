Повреждены дом и грузовик при ударе ВСУ по Воронежской области

По словам главы региона, в результате падения фрагментов БпЛА в одном из муниципалитетов повреждены частный дом, хозяйственные постройки и грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Всего минувшей ночью и утром 19 июня дежурные силы ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области сбили 13 БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По уточненным данным, пострадавших нет, - уверяет чиновник.

По словам главы региона, в результате падения фрагментов БпЛА в одном из муниципалитетов повреждены частный дом, хозяйственные постройки и грузовик.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохраняется над Воронежской областью более 12 часов – с 2:15.

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