В Воронежской области сотрудница почты присвоила свыше 155 тысяч

В прошлом месяце 36-летняя начальница одного из отделений почты Павловского района удерживала часть наличных, поступавших для выплаты пенсий, и распоряжалась ими по своему усмотрению. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в прошлом месяце 36-летняя начальница одного из отделений почты Павловского района удерживала часть наличных, поступавших для выплаты пенсий, и распоряжалась ими по своему усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Суммарно она присвоила свыше 155 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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