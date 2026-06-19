В Воронежской области более 18 тыс медработников ежемесячно получают специальную соцвыплату

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Перед Днем медицинского работника, который в России отмечают в третье воскресенье июня - в этом году 21 числа - Отделение СФР по Воронежской области сообщило статистику по выплатам медикам. В регионе специальную соцвыплату ежемесячно получают более 18 тыс медработников - сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи.

- С начала 2026 года на эти цели направлено более 1,4 млрд рублей. Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс до 50 тыс рублей и зависит от категории работника, вида медорганизации, а также от населенного пункта, в котором он работает, - сообщил управляющий региональным Отделением СФР Михаил Шапошников.