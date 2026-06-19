Пьяный краснодарец угнал мопед в Воронежской области

32-летний разнорабочий из Краснодарского края признался, что ночью был нетрезв, и взял мопед, чтобы доехать до теплицы в селе Подколодновка, где он трудился. Фото пресс-службы региональной полиции.

66-летний житель Богучарского района оставил мопед «Альфа» у дома с ключами в замке зажигания. Утром транспортного средства не оказалось на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка оперативно нашли злоумышленника. 32-летний разнорабочий из Краснодарского края признался, что ночью был нетрезв, и взял мопед, чтобы доехать до теплицы в селе Подколодновка, где он трудился. В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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