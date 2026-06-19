Нельзя будет проехать по Ботаническому переулку в Воронеже 20 и 21 июня

Из-за проведения ремонта на инженерных сетях с 8:00 20 июня до 23:00 21 июня будет запрещено движение по Ботаническому переулку в районе дома № 51 по Московскому проспекту. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

20 и 21 июня будет закрыто движение по Ботаническому переулку в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за проведения ремонта на инженерных сетях на протяжении 39 часов - с 8:00 20 июня до 23:00 21 июня - будет запрещено движение по Ботаническому переулку в районе дома № 51 по Московскому проспекту.

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