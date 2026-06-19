Под Воронежем у водителя без прав, повторно севшего за руль пьяным, конфисковали машину

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В Воронежской области наказали 44-летнего водителя, повторно севшего за руль пьяным: суд назначил мужчине 220 часов обязательных работ с лишением прав на два года.

В феврале 2026 года автоинспекторы остановили «Ладу Гранту», водитель был пьян, что было подтверждено проведенным освидетельствованием. Выяснилось, что мужчина ранее был лишен прав за езду в состоянии опьянения.

- Автомобиль конфискован в собственность государства, - сообщили в прокуратуре Таловского района Воронежской области.

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