Воронежский «Факел» попал в Кубке России на «Краснодар», «Динамо» и «Ахмат»

В плей-офф команды из группы А сыграют с соперниками из группы B. Фото из соцсетей турнира.

19 июня состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27 по футболу. Воронежский «Факел» оказался в группе «В» вместе с «Краснодаром», московским «Динамо» и грозненским «Ахматом».

Таким образом, с каждым из этих клубов в предстоящей кампании «огнеопасные» сыграют по четыре матча (по два в чемпионате и Кубке).

Состав остальных групп:

«А» - «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина»;

«С» - «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала;

«D» - «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон».

Напомним, что в соответствии с регламентом турнира следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.

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