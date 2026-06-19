По совету виртуального ухажера библиотекарь из Воронежа лишилась 1,14 миллиона

18 июня на территории Воронежской области от действий киберпреступников пострадали восемь человек, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

38-летняя библиотекарь из Воронежа на сайте знакомств стала общаться с мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Виртуальный ухажер предложил заработок через инвестиции. Женщина связалась с трейдером и начала вложения. В результате с стартовых десяти тысяч она завела на мошенническую онлайн-платформу 1,14 миллиона, из которых 440 тысяч взяла в кредит. Лишь после того, как она не смогла «разморозить», осознала обман и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

18 июня на территории Воронежской области от действий киберпреступников пострадали восемь человек, у одного из которых похитили деньги с банковской карты. Суммарный ущерб превысил 3,5 миллиона рублей.

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